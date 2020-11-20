В связи с завтрашним днем рождения главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова выставила на аукцион новую картину под названием "Во все тяжкие".



Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.



Так, на картине она изобразила президента Украины Владимира Зеленского и его помощника Андрея Ермака. Они изображены в роли главных актеров американской телевизионной криминальной драмы "Во все тяжкие".



"В канун Дня Рождения Андрея Ермака (завтра) выставляю на продажу картину. Масло, холст. Стартовая цена 700 у.е. Ставки делаем в комментах или в личку. Аукцион продлится до 15:00. Название "Во все тяжкие". Заряжена на пир во время чумы и беспрерывное обогащение", - подписала картину Светлана Крюкова.

Отметим, что 21 ноября Ермаку исполнится 49 лет.





Ранее "Страна" сообщала, что ее картину с Ахметовым в окружении президентов купили за $3050. На картине изображен олигарх Ринат Ахметов в окружении всех президентов Украины, включая Зеленского (он дарит цветы – у Ахметова 21 октября день рождения) и Януковича (он присутствует в виде голограммы).



Также напомним, что 16 сентября Светлана Крюкова продала картину с котлетной вечеринкой Коломойского за $4500. Стартовая цена полотна, написанного маслом на холсте, была 999 долларов.