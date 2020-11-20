На одной из центральных улиц Тбилиси вооруженные люди захватили заложников в здании микрофинансовой организации. На место событий, разворачивающихся на проспекте Церетели мобилизована вся полиция грузинской столицы, территория оцеплена, сообщает Sputnik Тбилиси.

Как уточнили в полиции, злоумышленники удерживают 9 человек.

По данным телеканала "Формула", не исключена эвакуация людей из жилого дома, на первом этаже которого расположена микрофинансовая организация.

Местные СМИ сообщают, что нападавших - пять человек, все вооружены, но официального подтверждения информации пока нет.

В самой микрофинансовой организации подтвердили факт нападения, но других комментариев не делают



По словам очевидцев, нападавших было несколько, в руках одного из них была граната. Очевидцы утверждают, что полиции удалось уговорить отпустить двух человек. Сколько человек в здании микрофинансовой организации NBC (Бизнес Капитал) на проспекте Церетели, неизвестно.

Напомним, 21 октября мужчина ворвался в здание банка в городе Зугдиди. Выстрелив несколько раз из автомата, он уложил на пол сотрудников и посетителей банка. Удерживая заложников в течение 12 часов, угрожая взорвать гранату, после переговоров с полицией, он получил выкуп в размере $500 тыс. и на полицейской автомашине вместе с тремя заложниками скрылся в неизвестном направлении.

Ранее "Страна" писала о том, что в Вене захватили заложников в японском ресторане Akakiko .

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