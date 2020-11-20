В Германии арестовали нового людоеда-гомосексуала.

Об этом сообщает BBC News.

Это второй подобный случай за практически 20 лет.

Речь о 41-летнем учителе, которого называют Стефан Р. Его подозревают в убийстве 44-летнего Стефана Т. и каннибализме. По мнению полицейских, Стефан Р. мог руководствоваться "сексуальными мотивами". Последний пропал два месяца назад.

Отмечается, что кости мужчины обнаружили в берлинском парке 8 ноября. Полиция сообщила, что на одной из костей нет плоти. Это навело следователей на предположение о том, что Стефан Т. стал жертвой каннибала. Подозреваемый в убийстве якобы посещал некие "интернет-чаты", которые могут указывать на то, что он виновен.

Отметим, что этот случай стал вторым подобным за последние почти 20 лет.Первый и очень громкий случился в марте 2001 года - тогда 42-летний программист Армин Майвес у себя дома в Роттенбурге убил Бернда Юргена Брандеса, с которым познакомился по интернету. И Майвес, и его жертва были гомосексуалами. На протяжении следующих нескольких месяцев Майвес употреблял в пищу части тела Брандеса.

Предположения о том, что людоед психически нездоров, опровергли психиатры, заявившие о его полной вменяемости. Сам каннибал не отрицал своей вины и лишь настаивал, что все было сделано с полного согласия жертвы. Сначала его осудили в 2004 году на девять с половиной лет за непредумышленное убийство, но в 2006 году из-за новых подробностей Майвес был приговорен к пожизненному заключению.

Ранее "Страна" сообщала, что известный британский каннибал устроился поваром.

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