В Украине за сентябрь этого года умерло на 15,4% больше людей, чем за сентябрь 2019 года, хотя в целом за 9 месяцев 2020 года умерло меньше украинцев, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Госстата.

Так, в сентябре этого года зафиксирован большой рост умерших, в сравнении с сентябрем 2019 - на 15,4%, до 48,37 тысяч человек. Таким образом, сентябрь оказался третьим месяцем в текущем году, когда смертность стала выше, чем в прошлом, в июне количество умерших было больше на 8,4%, а в августе - на 3,9%.

Однако июньский показатель мог быть связан с резким снижением смертности в мае 2020 - на 16,9% к маю-2019, и объясняться сильными колебаниями в статистике за май-июнь прошлого года.

Кроме того, согласно данным Госстата, в течении 9 месяцев этого года от Covid-19 умерли 4,3 тыс., Или 1%. Но в сентябре процент умерших по этой причине вырос до 3,6%, а общее количество людей, умерших от коронавирусной болезни -1,74 тысячи человек.

Также, по данным Минздрава, в октябре уже 3,11 тысячи человек умерли по причине Covid-19, а за 19 дней ноября этот показатель уже 3,29 тысячи людей, что означает, его доля в общем объеме смертей ноября уже может превысить 10%.

Напомним, в Украине в 2020-м году умерло на 10 тысяч людей меньше, чем в 2019, когда еще даже не слышали о коронавирусе.

Также мы сообщали, что смертность в Европейских странах по причине Covid-19, по данным ВОЗ, заметно выросла. Такая ситуация наблюдается в Испании, Франции и Британии.