В Украине в ближайшее время могут ужесточить карантин. Проект новых ограничений, которые коснутся и новогодних праздников, появился сегодня в телегам-канале "Шептун".

Согласно проекту, с 1 декабря по 14 января будут действовать такие карантинные меры:

- посещение елки на центральной площади города разрешено, но с ограничением по времени,

- рождественские новогодние концерты (запрещены с 1 по 12 декабря, разрешены под открытым небом с 16 по 29 декабря, вновь запрещены с 30 декабря по 14 января),

- рождественские ярмарки разрешены только под открытым небом, без столиков для еды,

- новогодние катки допускаются только на улице,

- лыжные и зимние места отдыха могут работать без заведений питания и новогодних вечеринок,

- елки в школах и садиках разрешены без посетителей,

- спортивные мероприятия запрещены,

- религиозные мероприятия запрещены,

- кинотеатры, театры и музеи прекращают работу,

- проведение дискотек, работа ночных клубов, мест общественного питания (кафе, рестораны, бары, буфеты) - закрыты с 1 по 15 декабря, разрешена 50% заполняемость с 16 по 29 декабря без корпоративных вечеринок, вновь закрыты с 30 декабря по 14 января. В период закрытия еда приобретается на вынос.

- отели, санатории, курорты - закрыты.

- деятельностью ТРЦ - закрытие с 1 по 15 декабря, с 30 декабря по 14 января; разрешена работа с 16 по 29 декабря только с целью посещения магазинов, фудкорты и развлекательные зоны закрыты,

- магазины и супермаркеты непроводовольственных товаров закрыты с 30 декабря по 14 января,

- салоны красоты и парикмахерские закрыты с 30 декабря по 14 января,

- учебные заведения всех уровней закрыты с 30 декабря по 14 января.

Общественный транспорт продолжает работу без ограничений.

Напомним, нынешние ограничения - карантин выходного дня - предварительно действует до конца ноября.

По официально графику, по случаю Нового года и Рождества украинцы будут отдыхать по такому графику: