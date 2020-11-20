В Украине в ближайшее время могут ужесточить карантин. Проект новых ограничений, которые коснутся и новогодних праздников, появился сегодня в телегам-канале "Шептун".
Согласно проекту, с 1 декабря по 14 января будут действовать такие карантинные меры:
- посещение елки на центральной площади города разрешено, но с ограничением по времени,
- рождественские новогодние концерты (запрещены с 1 по 12 декабря, разрешены под открытым небом с 16 по 29 декабря, вновь запрещены с 30 декабря по 14 января),
- рождественские ярмарки разрешены только под открытым небом, без столиков для еды,
- новогодние катки допускаются только на улице,
- лыжные и зимние места отдыха могут работать без заведений питания и новогодних вечеринок,
- елки в школах и садиках разрешены без посетителей,
- спортивные мероприятия запрещены,
- религиозные мероприятия запрещены,
- кинотеатры, театры и музеи прекращают работу,
- проведение дискотек, работа ночных клубов, мест общественного питания (кафе, рестораны, бары, буфеты) - закрыты с 1 по 15 декабря, разрешена 50% заполняемость с 16 по 29 декабря без корпоративных вечеринок, вновь закрыты с 30 декабря по 14 января. В период закрытия еда приобретается на вынос.
- отели, санатории, курорты - закрыты.
- деятельностью ТРЦ - закрытие с 1 по 15 декабря, с 30 декабря по 14 января; разрешена работа с 16 по 29 декабря только с целью посещения магазинов, фудкорты и развлекательные зоны закрыты,
- магазины и супермаркеты непроводовольственных товаров закрыты с 30 декабря по 14 января,
- салоны красоты и парикмахерские закрыты с 30 декабря по 14 января,
- учебные заведения всех уровней закрыты с 30 декабря по 14 января.
Общественный транспорт продолжает работу без ограничений.
Напомним, нынешние ограничения - карантин выходного дня - предварительно действует до конца ноября.
По официально графику, по случаю Нового года и Рождества украинцы будут отдыхать по такому графику:
- 25 декабря (католическое Рождество),
- 1 января – Новый год,
- 7 января – Рождество Христово (отмечают православные христиане).