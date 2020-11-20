С этой субботы украинцев начнут штрафовать за отсутствие масок - или же неправильное их ношение в общественных местах.

Накануне президент Владимир Зеленский соответствующий подписал закон. Он и вступает в силу уже завтра.

Важная "инновация" по сравнению со штрафами образца весны - их будут выписывать сразу, без суда. Цена вопроса - от 170 до 255 гривен.

Разбирались, как это будет происходить.

Было 17 000, стало 170

Штрафы за маски в Украине уже были, и достаточно серьезные — 17 тысяч гривен. Их вводили на волне жесткого локдауна весной. Одно время правоохранители выписывали громадные штрафы пачками, но суды их точно так же массово отменяли.

После ослабления карантина об этих штрафах все как-то забыли, а в правительстве заговорили о том, чтобы уменьшить штрафы за неношение масок, зато выписывать их сразу же на месте.

"Решение о наложении таких штрафов должен был принимать суд. Однако из-за загруженности судей они просто не успевали рассматривать соответствующие протоколы. Иногда правоохранители допускали ошибки при составлении самого протокола. Во-вторых, штрафовать прохожего, который зашел в магазин без маски, на сумму от 17 000 гривен было психологически непросто. Чаще всего у человека пришлось бы забирать последние деньги. А у многих их и вовсе не было", - пояснял министр юстиции Денис Малюська. Не поясняя, правда, зачем тогда эти неадекватные штрафы вообще было вводить.

В итоге Верховная Рада приняла законопроект № 3891 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях - касающихся предотвращения Covid-19.

Он подразумевает штрафы за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты - в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.

Размер штрафа составит от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 гривен).

За закон 6 ноября проголосовали 262 народных депутата. 19 ноября его подписал президент. 20 ноября текст законопроекта был опубликован в парламентской газете "Голос Украины". Штрафовать по новому закону начнут с 21 ноября - на следующий день после публикации.

Как и кого будут штрафовать за маски

Штрафовать будут совершеннолетних украинцев (от 18 лет), которые находятся в общественных местах, зданиях с публичным доступом и транспорте без масок.

Ранее мы уже писали, что такое "общественное место", где украинцы обязаны носить маску. Это магазины, кафе, кинотеатры, спортзалы, учебные заведения, детские площадки, подъезды, подземные переходы, стадионы, лифты, стационарно оборудованные остановки транспорта, здания органов государственной власти и местного самоуправления, других государственных учреждений, скверы, парки.

Кроме того, в законе прописано, что маски должны закрывать нос и рот, поэтому оштрафовать могут и за маску на подбородке.

При этом не будут штрафовать за отказ носить маску на улице, а также несовершеннолетних. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська.

Налагать штраф сможет полицейский, представитель Госпродпотребслужбы, а также работник муниципальных служб (например, "Муницпальная варта"). Причем, сразу же на месте. Но это не значит, что им придется платить им деньги. Речь о том, что штрафник получит квитанцию для оплаты.

Ранее механизм был другой: полицейские выписывали протокол и направляли его в суд. И тот уже решал - налагать взыскание или нет. В итоге только 4% таких дел решались в пользу полиции. В остальных случаях суды отказывали.

Обжаловать штраф можно будет в течение десяти дней. Но министр юстиции уже предупредил, что лучше заплатить штраф и не идти в суд, поскольку его обжалование обойдется дороже. Впрочем, это вопрос - поскольку в случае выигрыша суд может переложить издержки на государство.

Что не так с новыми штрафами?

К схеме, придуманной властями, есть три основных вопроса.

Во-первых, непонятно, как доказать, что человек был без маски или носил ее "неправильно". Его будут фотографировать или снимать на видео? В законе об этом ни слова. Но видимо в случае полицейских это будут нагрудные камеры, которыми, впрочем, оснащены далеко не все копы в Украине.

В остальных же случаях - вопрос открытый. Критерии установления нарушения в законопроекте не выписаны. Фото с частного телефона суд может и не принять в качестве доказательства. Но, как уже говорилось, закон выписан так, чтобы в суд идти никто не стал.

То есть по факту штраф могут выписать на кого угодно - даже если человек был в маске. И это будет его головная боль - доказать, что все было в порядке.

Во-вторых, закон не содержит исключений для ресторанов.

Сейчас, по нормам Минздрава, сидеть за столиком и принимать пищу можно без маски. Однако в документе, который вступает в силу завтра, подобных исключений не прописано: в любом публичном месте нужно быть в маске.

Закон имеет приоритет над постановлениями и приказами правительства. Поэтому уже с понедельника, когда общепит выйдет из карантина выходного дня, людей, сидящих за столиками, смогут штрафовать за принятие пищи без маски.

Очевидно, что соблюдать эту норму скорее всего никто не станет. Но крайне странно писать законы, которые рассчитаны на адекватность проверяющих и совершенно не совпадают с реальностью.

В-третьих, непонятно, как полиция, а уж тем более госпотребслужба будет идентифицировать, кого она штрафует.

Адвокат Ростислав Кравец рассказал "Стране", будет непросто составлять протоколы на граждан, которые откажутся показывать свои документы.

"Больше трех часов их задерживать не имеют права. Что будет с гражданами, которые откажутся показывать свой паспорт? Им должны либо предъявить обвинение и предоставить бесплатного защитника или отпустить.

Вот вы идете в общественном месте, вам говорят, что вы идете без маски и хотят составить на вас админпротокол. Вас спрашивают - ваша фамилия, имя, отчество. Вы говорите - Зеленский Владимир Александрович. Ваше место жительства? Больница Феофания, Академика Заболотного, корпус 2, палата 8. Вам говорят - это же не вы. А вы в ответ - докажите, что это не я. В крайнем случае всегда можно сказать, что просто коронавирус так повлиял. Не думаю, что эти штрафы будут выписывать налево и направо", - считает Кравец.

Будут ли штрафовать бизнес?

Закон, который начнет работать с 21 ноября, бизнесменов не касается. Но планы штрафовать и предприятия существуют - за несоблюдение масочного режима их клиентами.

В июле в парламент подали сразу два законопроекта на тему масок. Один из них - уже подписанный Зеленским №3891, второй №3890.

Последний касается юрлиц, которые "допустили в общественные места, сооружения, транспорт во время действия карантина лиц без надетых средств индивидуальной защиты, которые закрывают нос, и рот".

То есть, наказывать собираются за клиентов без масок или в неправильно надетых масках. Изменения предусматривают штраф 3400-5100 грн.

Этот законопроект еще до конца не принят - но депутаты уже проголосовали за него в первом чтении. Чтобы он вступил в действие, необходимо еще пройти второе чтение и подписание президентом.

Тем временем предприниматели уже опасаются, что для них все закончится банально - очередным вымогательством, как это уже было во время предыдущих рейдов, когда проверяющие предлагали не выписывать штраф "за половину" суммы, а в случае отказа - составляли протоколы буквально на пустом месте, придираясь буквально к каждой мелочи.

Злоупотребления заложены в саму формулировку законопроекта. Получается, достаточно одному из посетителей снять маску - или хотя бы убрать ее с носа - то заведение можно штрафовать. То есть, достаточно привести провокатора, который снимет маску, и дальше можно предложить заведению "решить вопрос".