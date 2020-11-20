В Кривом Роге Днепропетровской области агрессивный мужчина разгуливал по улице с ножом и угрожал прохожим. Инцидент произошел в пятницу, 20 ноября, около 9:00. В полицию позвонила испуганная женщина и сообщила, что возле супермаркета на улице Фукса бегает неадекватный мужчина и грозит прохожим ножом. Об этом сообщает Патрульная полиция.

Приехавшие на место СП полицейские попытались призвать мужчину с ножом к порядку, но тот пустился наутек.

"Во время разговора с полицейскими мужчина сказал, что у него есть нож и сразу взял его в руки. Инспекторы требовали, чтобы мужчина остановился и положил нож на землю, однако, правонарушитель никак не реагировал и резко побежал в направлении школы", - говорится в сообщении.

В результате дебошира задержали и надели наручники, чтобы он не смог навредить себе и окружающим.

Для выяснения всех обстоятельств на место события вызвали следственно-оперативную группу Покровского отделения полиции.

Напомним, что 9 ноября в Кривом Роге мужчина зарезал двоих прохожих и ранил еще 8 человек, среди которых школьник. Нападавшего задержали и доставили в Криворожское отделение полиции.

Ранее "Страна" писала о том, что в немецком городе Оберхаузен неизвестный с ножом атаковал людей, есть раненые.