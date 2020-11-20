Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что к санкциями против белорусских официальных лиц присоединились Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Украина.

Об этом Боррель сообщил в пятницу, 20 ноября.

Украина присоединилась к санкциям Евросоюза против Беларуси в связи с фальсификацией выборов и нарушением прав человека.

Напомним, что ЕС разрабатывает третий расширенный пакет санкций в отношении белорусского режима. На этот раз меры затронут не только индивидуально чиновников, силовиков и других госслужащих, виновных в репрессиях.

Новые санкции будут носить экономический характер и будут введены против приближенных к Лукашенко бизнесменов и некоторых частных и государственных компаний.

Отмечается, что в актуальном санкционном списке ЕС находится около 50 фамилий людей, причастных к насильственному удержанию власти в Беларуси. Санкции против них подразумевают запрет на въезд на территорию ЕС, а также заморозку личных счетов, если таковые найдутся в банках Европы.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о центрах американских спецслужб в Киеве и под Варшавой.

Также мы писали о том, что Беларусь выходит из европейского соглашения по правам человека.