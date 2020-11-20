В Луцке зафиксировали вспышку коронавируса. В гериатрическом пансионате Covid-19 заболели 50 человек.

Об этом рассказала заместитель директора Волынского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Надежда Костырка видео опубликовано в Facebook.

По ее словам, коронавирусную инфекцию подхватили 39 подопечных пансионата и 11 сотрудников. Большинство инфицированных лечатся амбулаторно, двух пациентов госпитализировали в областную инфекционную больницу. Четыре человека умерли.

"В заведении провели медицинскую сортировку больных, выделили отдельный этаж для больных, их изолировали и обеспечили медицинское наблюдение", - сказала Костырко.

О вспышке коронавируса в пансионате - с 11:40

Напомним, в Украине за сутки число зараженных коронавирусом за сутки выросло более, чем на 14 000 человек, установив этим новый антирекорд.

Больше всего новых пациентов минувшие сутки выявили в Киеве, Днепропетровской и Киевской областях.