В пятницу, 20 ноября, центральная избирательная комиссия Молдовы на заседании утвердила окончательные результаты выборов президента, победу на которых по итогам второго тура в воскресенье одержала Майя Санду.

Об этом информирует Интерфакс.

"Избранным президентом Молдовы объявляется кандидат на выборах Майя Санду, выдвинутая партией "Действие и солидарность", набравшая 943 006 голосов, что составляет 57,72% голосов избирателей, принявших участие в выборах", - сказал председатель ЦИК Дорин Чимиль.

За Игоря Додона проголосовали 690 615 избирателей, что составляет 42,28% голосов избирателей.

В субботу ЦИК передаст результаты для утверждения в Конституционный суд.

Отмечается, что в выборах приняли участие 1,65 млн избирателей, что составляет 52,78%.

Полномочия действующего президента Додона истекают 23 декабря 2020 года. Инаугурация нового президента состоится 24 или 25 декабря.

Также отметим, что Майя Санду захотела разморозить отношения с Украиной.