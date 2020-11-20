Министерство здравоохранения Украины обновило списки стран "красной" и "зеленой" зоны по распространению коронавируса. В "красную" попали страны с самой плохой эпидемиологической ситуацией.

Соответствующие данные, по состоянию на 20 ноября, обнародованы на официальном сайте Минздрава.

Украина вносит в "красный" список те страны, в которых количество новых случаев заражения коронавирусом на 100 тыс. населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в Украине, где, по состоянию на 20 ноября этот показатель составляет 392,6% на 100 тыс. населения.

В прошлом списке "красной" зоны находилась 45 стран, а в этот вошли 44 государства, среди которых: США, Франция, Польша, Испания, Армения и другие. Мальта, которая в прошлом списке была "красной" теперь перешла в "зеленые".

В "зеленой" зоне находятся: Германия, Япония, Норвегия, Беларусь и другие государства.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения рассказали, как европейские страны могут избежать жестких карантинных ограничений. Без новых локдаунов можно обойтись, если использование масок в странах достигнет 95%.

Также мы писали, что в Венгрии решили продлить режим чрезвычайной ситуации, введенный для борьбы со второй волной пандемии, до 8 февраля. В числе ограничений и комендантский час с 20:00 до 05:00.