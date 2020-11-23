В Украине было совершено очередное самоубийство больного коронавирусом. В минувшую пятницу, 20 ноября, с собой покончила пожилая пациентка - женщина повесилась прямо в больнице.

Этот случай - далеко не первый в нашей стране. Пациенты решают уйти из жизни по-разному. Наиболее распространенный способом - выбрасываются из окон инфекционной больнице. Но известны и другие прецеденты.

"Страна" рассказывает о волне самоубийств ковид-больных.

Также мы попытались разобраться в причинах трагедий с точки зрения психологии. Иностранные ученые уже ввести в оборот новый термин - ковид-депрессия, которая вызвана самой болезнью или самоизоляцией. Публикуем советы специалистов, как от нее уберечься.

Самоубийства в Украине из-за коронавируса

В Украине за время пандемии было зафиксировано немало случаев самоубийств из-за коронавируса. Мы приводим те, которые освещались в СМИ. Не исключено, что их было значительно больше.

В рамках всех расследований возбуждены дела по статье 115 УК Украины - "Умышленное убийство".

Киев, 78-летняя женщина. Трагедия случилась 20 ноября в больнице №12, которая находится на улице Профессора Подвысоцкого в Печерском районе столицы.

По данным источников "Страны" в силовых структурах, женщина была обнаружена на пятом этаже - где лечатся от ковида. Тело находилось в петле, медики нашли его уже без признаков жизни.

Запорожье, 36-летняя женщина. У украинки был не коронавирус, а подозрение на него.

19 ноября женщина ожидала в коридоре врача на четвертом этаже. Но внезапно пошла и выпрыгнула из окна. По некоторым данным, она страдала психическим заболеванием.

Сумы, 53-летняя женщина. Она была доставлена в одну из больниц Глуховского района Сумской области. Диагноз - коронавирус и двусторонняя пневмония.

Во время госпитализации состояние было тяжелое. Однако ей удалось дойти до туалета и там повеситься. Тело обнаружила соседка по палате 11 ноября. Родные покойной утверждают, что не замечали раньше у нее суицидального поведения.

Луцк, 76-летний мужчина покончил жизнь самоубийством в одной из больниц города 29 октября. У него был ковид. Детали не уточняются.

Харьков, 69-летний мужчина выпрыгнул из окна четвертого этажа 25 октября.

Пациент находился в реанимации с подтвержденным ковидом. Болезнь протекала в очень тяжелой форме. Он был на аппарате ИВЛ.

Киев, 60-летняя женщина. Пациентка 20 октября выбросилась из окна четвертого этажа инфекционного отделения. Женщине диагностировали многочисленные травмы.

Скончалась она не сразу - медики боролись за до утра следующего дня. Больная ковидом скончалась в реанимации от несовместимых с жизнью травм.

Киев, мужчина. Заболевший коронавирусом пациент лежал в городской больницы №8 на Оболони.

По данным СМИ, 20 октября мужчина надел костюм и выбросился из окна. Смерть наступила мгновенно. Предсмертной записки при нем обнаружено не было.

Днепр, 45-летний мужчина. Мужчина работал врачом в больнице имени Мечникова, ему диагностировали ковид. Покончить жизнь самоубийством он решил с помощью оружия.

Медик пребывал не на работе - он застрелился в своей квартире на улице Гоголя 9 октября. Рядом с тело врача лежал пистолет.

Киев, мужчина покончил жизнь самоубийством 22 сентября, выпрыгнув из окна клинической больнице №4 в Соломенском районе столицы. Он, как и предыдущие граждане, лечился от ковида.

Киев, мужчина вышел из окна в той же киевской больнице №4 21 сентября. Нельзя исключать, что он мог послужить примером для пациента, который самоубился там же и таким же способом днем позже.

Киев, мужчина не смог продолжить борьбу с коронавирусом. Пациенту больницы в Днепровском районе столицы исполнился 81 год. Он выпрыгнул из пятого этажа 6 августа, смерть была моментальной.

Тернополь, 39-летний мужчина. Он не был болен коронавирусом, но находился на обсервации в больнице. Трагедия случилась в самом начале пандемии, 24 апреля. Накануне украинец вернулся из Польши, где был на заработках. Мужчина был женат, воспитывал четвертых детей.

Признаков ковида и ухудшения самочувствия у него не было. Накануне очередного обхода врачей он заперся в палате. Нашли пациента без признаков жизни. Способ самоубийства не сообщался.

Обстановка в больницах

Причины, которые побуждают ковид-больных совершать самоубийств, неизвестны. Их может быть несколько: тяжелое течение болезни, страх перед опасным вирусом, нестабильное психическое состояние и другое.

Впрочем, даже людям с крепкими нервами сложно пребывать в украинских инфекционках.

Отделения сейчас заполнены плотно. В соцсетях публикуют снимки, на которых койки размещают даже в коридорах. В большинстве больниц капитальный ремонт делался очень давно или никогда. В некоторых нет душевых кабин. Туалеты находятся в ужасном состоянии. Местами даже отсутствует свет - для того, чтобы подсветить капельницу, включают фонарик на мобильном телефоне (подробнее о том, что представляют собой ковидные больницы - в нашем материале).

Украинка, которая лечилась в одной из поликник Киева, рассказала "Стране", как за неделю лечения в стационаре она едва не заболела депрессией.

"Помимо того, что нет никаких условий, давит сама больничная обстановка. Все мои соседи по палате были больны серьезно. Один плачет, второй стонет. Свежий воздух не подается, дышать нечем - некоторые теряют сознание во время попыток встать с кровати. Редкие разговоры между пациентами сводятся к тому, что "кислорода на всех не хватит", "наши легкие поражены", "мы все умрем", - рассказывает киевлянка, которая излечилась от коронавируса.

Женщина считает: если бы пробыла в инфекционном отделении еще неделю, оттуда сразу уехала бы в психбольницу. "Самое сложное, когда кто-то из отделения умирает. Новость об этом распространяется сразу. В этот момент все, кто старался бодриться, падают духом", - говорит киевлянка.

По ее словам, депрессию нагоняет в том числе и безденежье пациентов: "Все понимают, что чем сложнее и дольше будет заболевание, тем больше денег придется отдать семье. Так прямо по телефону родственникам и говорят, что не хотят быть обузой. Но кто-то более сильный духом, а кто-то ломается".

Что рекомендуют психологи

"Страна" спросила психологов, с какими проблемами к ним обращаются люди во время пандемии коронавируса, и как сохранить ментальное здоровье в таких условиях.

Анжела Карась, психолог:

"Посттравматический синдром работает так: сначала шок, отрицание, злость и агрессия, а потом депрессия. Мы сейчас в стадии подхода к депрессии. У многих людей наблюдается такая подавленность.

Мы сейчас живем по сути в мирное время, но все равно есть какой-то невидимый враг в виде эпидемии. Каждый день мы видим ужасающие цифры заболевших и этот враг все ближе и ближе подступает. Наши знакомые, знакомые знакомых болеют. Моя не то, что рекомендация, но нужно найти в себе точку опоры, чтобы это выдержать.

Когда у человеку угрожает опасность, есть две стратегии выживания: замереть или бежать. Бежать некуда, остается замереть. Но это не значит умереть, это значит найти в себе точку опоры, чтобы попробовать это пережить и выдержать.

Поэтому только внутренняя выдержка, психологическая гигиена, здоровье и вера в то, что это пройдет".

Анжелика Драпей, психолог:

"Я работаю консультантом на телефоне доверия. К нам довольно часто обращаются люди. У кого-то активизировались панические атаки, не просто тревожность, а страх заболеть, умереть. По поводу эпидемии коронавируса, сейчас чаще обращаются люди. В большинстве случаев - это панические атаки и нападения депрессии. Вначале пандемия сильно влияла, а сейчас, поскольку психике свойственно защищаться, в обществе встречается обесценивание этой опасности, довольно игривое отношение к проблеме. Это признаки того, что люди защищаются от психологической травмы, которая возникла в результате этих событий.

Женщины чаще звонят, но и мужчин тоже много. Нужно меньше читать, смотреть новости, а людям, которые склонны к паническим атакам и тревожности, вообще не читать и смотреть их. Для них это психическая смерть. Это никак их не обезопасит, для их психики - это нетерпимые вещи. Чем больше человек наполняет себя этой информацией, тем больше повышается уровень тревожности. До коронавируса намного меньше было звонков. С паническими атаками звонили люди, которые болеют хроническими заболеваниями. Такого всплеска вообще никогда не было.

Нам звонят молодые люди по 17-20 лет, они говорят: "Я боюсь выйти из дома, мне страшно, как мне общаться с людьми, я не знаю, что мне делать". Кто-то склонен к навязчивым состояниям — это люди, которые постоянно моют руки, дезинфицирует или стирают одежду. Пандемия активизировала невротические вещи, которые глубоко сидели".

Спартак Суббота, психотерапевт, советник главы Минздрава:

"Изменения настроений у людей, конечно, есть. Оно изменилось в худшую сторону. Причина: может, нарушиться качество работы тех или иных структур, в том числе, средний и малый бизнес могут пострадать. У людей нет четкого понимания, куда все движется и какие будут последствия.

Однако за последние несколько месяцев, настроение у людей улучшилось. Если вначале пандемии оно просело значительно, то сейчас чаще обращаются с тревожными настроениями, меньше с депрессивными, настроение немного стало лучше, все нормализуется".

Covid-расстройства и как их победить

Коронавирус поражает мозг. Британские ученые выяснили, что коронавирус может атаковать мозг человека и вызывать в поведении инфицированного Covid-19 психоневрологические симптомы.

В числе перечисленных симптомов у зараженного человека может наблюдаться депрессия, забывчивость, тревога, спутанное сознание и бессонница. В тяжелых случаях могут быть психозы, делирии (резкое изменение образа мыслей и действий человека), слабоумие и другие расстройства.

Российский врач-невропатолог и психотерапевт Наталья Терещенко поясняет механизм, при котором коронавирус поражает мозг человека.

По ее словам, необъяснимую тревогу, возбуждение, невозможность спать и прочие вегетативные симптомы при ковиде происходят по той причине, что "тромбики поражают сосудики мозга, находящиеся в зоне вегетативной регуляции". Некоторые пациенты описывают яркие кровавые сны или даже галлюцинации. У многих слабость остается на много недель после ковида.

Именно поэтому терапевты иногда советуют пить тем, кто болен коронавирусом, успокоительные параллельно с антикоагулянтами (лекарствами, которые снижают активность свертывающей системы крови и препятствуют чрезмерному образованию тромбов).

Проблемы с психикой на самоизоляции. Немецкие ученые уверяют, что депрессию может вызвать банальное ограничение общественной жизни или долгое нахождение в самоизоляции. Специалисты считают, что последствия для психики затронут даже здоровых людей.

Экономические заботы и мысли о небезопасном будущем могут легко разрушить привычный уклад многих семей. При этом психологических последствий особенно высокий для больных, которые попадают в клиники.

"... они попадают в потенциально опасную для жизни ситуацию, в отделение интенсивной терапии, где их необходимо лечить инвазивно, проводить вентиляцию - это влияет на психику", - уверен директор Центрального института психического здоровья в Мангейме Андреас Майер-Линденберг.

Данные о влиянии вируса на психическое состояние людей подтверждают ученые Китая, Норвегии и Канады. Особенно сильно пострадала возрастная группа от 18 до 25 лет, где выявили случаи тяжелой депрессии. Такие данные приводит совместный опрос частной высшей школой Геттингена, университета Регенсбурга, норвежского университета прикладных наук и Карлтонского университета в Оттаве.

По словам профессора клинической психологии Юсеф Шиба, ожидалось, что доля случаев тяжелой депрессии среди опрошенных не превышает 1%. Но этот показатель достиг 5%. Более того, есть признаки того, что психические последствия пандемии будут ощущаться длительное время.

Согласно недавно опубликованной работе Оксфордского университета, большое количество пациентов с Covid 19, выписанных из клиник, все еще имели такие симптомы, как тревога и депрессия, через 3 месяца после заражения вирусом. В целом почти 20% людей получили психиатрический диагноз в течение 90 дней после заражения коронавирусом.

Результаты анализа также показали, что люди с ранее имевшимся диагнозом психического расстройства имели на 65% больше шансов заболеть Сovid-19, чем те, кто не имел проблем с психическим состоянием.

"Это открытие стало неожиданностью и требует исследования. Вместе с тем наличие психического расстройства следует добавить в перечень факторов риска для Covid-19", - рассказал один из исследователей доктор Макс Таке.

Несколько исследований, проведенных в Китае, показали, что практически у всех таких пациентов были симптомы стрессового расстройства.

На Западе уже появился термин covid-depression - ковид-депрессия - состояние, вызванное ситуацией с коронавирусом в целом, самоизоляцией и ограничительными мерами. О том, как впала в депрессию на самоизоляции, рассказывала известная американская певица и актриса Дженифер Лопес.

"Вы знаете, это было довольно трудно. Во время пандемии, я думаю, у всех был такой момент, когда они осознали, что находятся в депрессии и серьезно переживают за свое будущее", - рассказала 51-летняя звезда в интервью на радиостанции El Zol 107.9.

Профилактика ковид-депрессии. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире депрессией страдает 300 миллионов человек.

По данным Минздрава Украины, в нашей стране депрессия занимает первое место среди всех психических нарушений. При этом из года в год показатели заболеваемости растут. Частично это объясняется низкой психологической осведомленностью населения. А частично - стрессогенной ситуацией.

Вот градация симптомов депрессии, которая приводится на сайте МОЗ:

угнетенность,

потеря интереса,

невозможность испытывать радость,

уменьшение жизненной энергии,

пассивность,

тревога,

сонливость или бессонница,

низкая концентрация,

потеря аппетита,

низкая самооценка,

чувство вины или отчаяния,

мысли о самоубийстве.

Депрессию в Украине констатируют, но не лечат системно. В стране до сих пор нет государственной программы поддержки психического здоровья людей, психологического сопровождения военных, жертв войны, ветеранов и раненых.

При этом толчком к депрессии становятся негативные события: потеря работы, смерть кого-то из родных, психологическая травма, тяжелое стрессовое событие. Сердечно-сосудистые болезни тоже могут приводить к депрессивным состояниям.

Здесь важно не держать в себе эмоции: делитесь мыслями и страхами с друзьями и близкими, не пытайтесь всем угодить, ставьте достижимые цели и задачи, придерживайтесь режима работы и отдыха.

Занимайтесь спортом и активным образом жизни. Откажитесь от алкоголя, которые усиливают депрессию. Если чувствуете усталость, а тревога не покидает больше двух недель, обратитесь к врачу: к семейному врачу, а при необходимости к узкому специалисту.

Легкую форму депрессии можно вылечить без медикаментов, с помощью определенных психотерапевтических методов. При средней и тяжелой форме может потребоваться медикаментозное лечение, поэтому любые антидепрессанты нужно принимать исключительно по назначению врача.