В пятницу, 20 ноября, в Украине владельцев "евроблях" и автомобилей с иностранной регистрацией начали штрафовать за нарушение скоростного режима. Отныне все нарушения ПДД, которые совершили машины с иностранной регистрацией, будут фиксировать камеры видеофиксации.

Об этом сообщает со ссылкой на Антона Геращенко пресс-служба МВД.



По его словам, этот проект реализован совместно с Госпогранслужбой. Пограничник при въезде авто на номерах иностранной регистрации вносит в базу данных номер машины, ФИО и паспортные данные того, кто был за рулем.



Так, если водитель на этой машине превышает скоростной режим, то система автоматически находит данные нарушителя взяв их из базы данных ГНАУ. "Теперь в отношении этих граждан полицией вынесены постановления о нарушении правил дорожного движения, которые будут отправлены пограничникам", - заявил Геращенко.

Отмечается, что пограничники при выезде из Украины авто иностранной регистрации фиксируют факт нарушений ПДД за время пребывания в Украине и информируют об этом водителя, предлагая ему заплатить штраф. Если водитель-иностранец отказывается платить штраф, то ему будет запрещен въезд в Украину

"Система автоматической видеофиксации нарушений Правил дорожного движения начала регистрировать нарушения Правил дорожного движения, совершенные владельцами автомобилей на номерах иностранной регистрации. Это означает, что со вчерашнего дня иностранные граждане, которые приехали на своих авто в Украину, и граждане Украины, которые ездят на машинах с номерами иностранной регистрации, будут нести ответственность за превышение скорости и нарушение других правил дорожного движения", - рассказал Геращенко.



По словам замминистра МВД, в случае, если владелец авто на иностранных номерах - гражданин Украины откажется платить штраф, документы будут направляться по общей процедуре в Государственную исполнительную службу для взыскания из-за ареста имущества или банковских счетов.

Геращенко сообщил, что правила вступили в силу только вчера, а уже есть первые зафиксированные нарушения, порядок не соблюдали граждане Беларуси и Молдовы.



Напомним, что с 1 июня в Украине заработали станции фото- и видеофиксации нарушений ПДД. После фиксации нарушения информация о нем поступает в центр обработки данных департамента патрульной полиции, где ее рассматривают полицейские, уполномоченные выписывать соответствующие правонарушениям штрафы



Также "Страна" писала, что президент Украины ответил на петицию о растаможке "евроблях". В петиции, которую подписали 27 000 граждан, просили президента принять решение "о немедленном включении в повестку дня Рады комплексный законопроект о доступной растаможке №3704-3706".