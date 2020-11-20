В пятницу, 20 ноября, Кабмин на вечернем внеочередном заседании собирается утвердить проект государственного бюджета на 2021 год ко второму чтению.

Об этом передает "Интерфакс-Украина".

"Заседание запланировано сегодня, ориентировочно на 17:00", - сказал источник в правительстве.

По словам собеседника, правительство рассмотрит проект госбюджета на 2021 год ко второму чтению.

Напомним, Верховная Рада 5 ноября с опозданием в две недели от заложенного в Бюджетный кодекс графика, поддержала внесенный правительством проект государственного бюджета Украины на 2021 год в первом чтении. Парламент при этом принял Бюджетные выводы, рекомендовал правительству учесть их при подготовке документа ко второму чтению и увеличить доходы на 20,2 млрд грн.

Ожидается, что в целом Рада рассмотрит проект госбюджета-2021 в декабре.

Ранее "Страна" писала о том, что Бойко назвал принятый госбюджет-2021 "бюджетом полицейского государства" и призвал Кабмин уйти в отставку.