СБУ разоблачила хищение 2,4 млн гривен бюджетных средств, выделенных одному из медицинских учреждений Черкасского горсовета на борьбу с COVID-19.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, организовала схему руководитель одного из медицинских учреждений города. Чиновница подписала ряд договоров с киевской компанией на закупку средств индивидуальной защиты и противоэпидемиологических средств на общую сумму 8 млн гривен.

Правоохранители установили, что стоимость медицинской продукции была существенно завышена. На некоторые позиции, в частности защитные костюмы для врачей, цена превышала рыночную более чем в два раза. Также задокументировано, что заключение соглашений происходило без обязательного соблюдения норм проведения тендерных процедур госзакупок, предусмотренных законодательством.

"По заключению экспертизы, из-за действий злоумышленников бюджету города нанесен ущерб более чем 2,4 миллиона гривен. Сейчас руководительнице медучреждения сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

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