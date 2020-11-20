В деле украинского бизнесмена и экс-владельца львовских Карпат Петра Дыминского, которого подозревают в совершении смертельного ДТП в 2017 году, появился новый поворот. Галицкий районный суд Львова признал невиновным в даче ложных показаний его охранника Сергея Змроця.

Об этом пишет издание "Наши деньги. Львов" в пятницу, 20 ноября.

"По данным издания, решение суда принято 12 ноября. Полиграф показал, что у Сергея Змроця "не выявили реакций", свидетельствующих о ложности его показаний об обстоятельствах ДТП.

Суд постановил, что обвинение Змроця в заведомо ложных показаний является недоказанным и оправдал его.

Отмечается, что охранник был одним из свидетелей, которые утверждали, что не видели 18 августа 2017 за рулем автомобиля Mercedes S 65 AMG Петра Дыминского. Позже следствие установило, что бизнесмен лично был за рулем Mercedes в момент трагедии.

Напомним, смертельное ДТП произошло в селе Ямельня Яворивского района. В результате погибла 31-летняя Наталья Триль, которая была за рулем Opel Astra.

11 декабря 2017 года Дыминский был объявлен в национальный розыск, так как скрывается от органов досудебного расследования. Его охранников посадили под домашний арест за ложь о смертельном ДТП.

Весной находящийся в розыске бизнесмен Дыминский продал ФК "Карпаты" футбольному агенту Олегу Смалийчуку.