Основатель социальной сети "ВКонтакте", мессенджера Telegram, российский предприниматель и долларовый миллионер Павел Дуров раскритиковал новый смартфон компании Apple и предсказал американской корпорации грядущие проблемы.

Об этом программист написал в своем Telegram-канале.

Так, iPhone 12 Pro разочаровал Дурова и произвел на него впечатление устаревшего гаджета. Также, его не удивило то, что продажи iPhone в этом году упали на 21%.

"Только что попробовал iPhone 12 Pro — что за невероятно устаревшая железка. Выглядит и ощущается, как увеличенная версия iPhone 5 из 2012 года, только с уродливыми камерами, выползающими изнутри на трех разных уровнях", - рассказал о новом смартфоне Павел.

Кроме того, предприниматель считает, что компания Apple не внедряет инноваций, а существует только благодаря технологиями репутации, которую заработал ее основатель Стив Джобс, умерший девять лет назад.

"Если тренд продолжится, то за 7-10 лет доля их смартфонов на мировом рынке будет незначительной", — добавил Дуров.

Ранее Павел Дуров рассказал о семи причинах, почему политика компании Apple бьет о карману рядовых пользователей. Одна из причин - 30% комиссии, которую кампания берет от продажи приложений в App Store.

Также мы рассказывали, что создатель интернет-месседжера Telegram обвинил Google и Apple в сборе налогов со всего человечества и тотальной эксплуатации.