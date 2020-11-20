Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия ушел на самоизоляцию из-за коронавируса.

По информации источника "Страны", у Арахамии положительный тест на коронавирус.

"Возможно, он заразился когда возил китайскую делегацию смотреть завод в Николаеве. Работал инвестиционной няней и заразился", - сообщил источник.

Пресс-секретарь партии Юлия Палийчук, подтвердила информацию о том, что глава фракции ушёл на самоизоляцию.

"У Давида Арахамии один тест положительный, а второй - отрицательный. Сейчас ждём результата третьего теста. Он находится дома на самоизоляции", - заявила «Стране» Юлия Палийчук. Уточнив, что результаты третьего теста будут известны завтра.

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