В ЕСЧС приняли решение по иску группы пенсионеров из Луганска. Фото: vesti

В пятницу, 20 ноября, европейский суд по правам человека принял решение в пользу Украины в деле по иску группы пенсионеров из Луганска о выплате пенсий Киевом.

Об этом сообщает уполномоченный по вопросам ЕСПЧ в Минюсте Украины Иван Лищина на своей странице в Facebook.

Так, в конце 2014 года подали иск против Кабинета министров Украины, заявив, что с 2014 года государство прекратило выплату им пенсий без каких-либо законных оснований. 

"Суд принимает аргумент правительства о том, что государство не могло быть обоснованно обязано выполнить решение путем действий, которые не были четко указаны судом при принятии решения, и что заявители могли и должны были ... обратиться с отдельными исками против соответствующих ответчиков для отстаивания своих прав. Более того, из обстоятельств дела не вытекает, и заявителями не утверждается, что представление таких исков составило бы дополнительное бремя для них ..." - заявили в ЕСПЧ.

Отмечается, что ЕСПЧ признал жалобу неприемлемой как необоснованную.

"Он ссылался, в частности, на решения судов по второму делу инициированному заявителями, которыми им было отказано в жалобе о незаконной бездеятельности при выполнении решений и отметил, что заявители не обратились с исками о восстановлении платежей в соответствующие суды", - пояснил Лищина.

Так, заявители требовали признать незаконным постановление КМУ № 595, которым был утвержден "Временный порядок финансирования бюджетных учреждений, осуществление социальных выплат населению ...", п. 2 которого останавливались расходы из государственного бюджета на социальные выплаты на временно неконтролируемой территории.

Сообщается, что иск был удовлетворен частично, так как КМУ вышел за пределы своих полномочий принимая п. 2 порядка. В требованиях о восстановлении платежей суды отказали, потому что заявители обратились к ненадлежащим ответчикам. Резолютивная часть судебного решения была опубликована в Официальном Вестнике.

По его словам, заявители обращались ко многим органам с требованием о восстановлении пенсионных платежей на основании судебных решений, но им было отказано. Они обратились в административные суды с иском о незаконной бездеятельности исполнительных органов, но в этом иске тоже было отказано.

Сообщается, что заявители жаловались на нарушение ст. 6 Конвенции (право на справедливый суд) и ст. 1 первого протокола (право собственности) в связи с невыполнением судебного решения в их пользу.




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