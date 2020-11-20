В Нацполиции проводят опрос сотрудников о необходимости создания в при ведомстве института капелланства.

Полицейских просили ответить на вопросы анкеты, сообщили "Стране" источники в Нацполиции.

"В соответствии с поручением Министерства внутренних дел от 21 августа 2020 года Нацполиция прорабатывает возможность введения в штате органов полиции должности капеллана. Просим высказать ваше к этому отношение", - говорится в анкете.

Отметим, что до сих пор капелланы были только в армейских подразделениях.

Духовными вопросами полицейских на постоянной основе никто не занимался.

Напомним, год назад министр МВД Арсен Аваков анонсировал создание в ближайшее время в Национальной полиции института капелланства. По его словам, в среднем, полицейский за свою карьеру становится свидетелем около 200 критических ситуаций, поэтому нуждается в духовной поддержке.

Также мы сообщали, что 6 июня 2019 года Верховная Рада приняла за основу проект Закона № 10244-1 "О военном капелланстве".