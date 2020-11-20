В пятницу, 20 ноября, Киевский апелляционный суд в Харькове выбирает меру пресечения националистам, подозреваемым в нападении на автобус с членами общественной организации "Патриоты за жизнь" в Харьковской области.

Из 14 человек он освободил из-под стражи двоих. Александру Савотину и Антону Мокренко изменили меру пресечения на круглосуточный домашний арест. По остальным мера пресечения будет избрана также сегодня.

Накануне прокуратура серьезно смягчила подозрение нападавшим на автобус. Им больше не инкриминируют покушение на убийство. Оставлена только более мягка статья - хулиганство. А потому, вероятно, сегодня они будут выпущены из под стражи.

Видео заседания транслируется в Youtube.

Напомним, нападение на автобус произошло 27 августа вблизи Люботина. В результате расправы были госпитализированы четыре человека, причем трое с ранениями от травматического оружия, четвертый - с черепно-мозговой травмой.

Полиция довольно быстро нашла нападавших, которые оказались связаны с "Нацкорпусом". А вскоре 16 подозреваемых в атаке суд отправил под арест без возможности внесения залога.