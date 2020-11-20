Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в данный период против его страны работают мощнейшие спецслужбы мира.

Об этом он заявил сегодня во время посещения ОАО "Гомсельмаш", передает БЕЛТА.

По его словам, США создали центры своих спецслужб в Украине и Польше.

"США - они под Варшавой центр создали, а сейчас в Киеве создали. Ладно, я бы сказал, но мы с россиянами, разведки наша и российская поработали, увидели эти центры. Ни одного поляка там нет. Это только территория. Там все американцы сидят - умные, талантливые, способные люди", - сказал президент Беларуси.

При этом Лукашенко пообещал раскрыть подробности чуть позже.

"Потерпите немножко, пройдут выходные - мы вам доложим", - сказал белорусский лидер.

Ранее "Страна" информировала, что ЕС готовит новые санкции против Беларуси.

Также мы писали о том, что в Беларуси чемпионку мира по легкой атлетике уволили с работы за протесты против Бацьки.