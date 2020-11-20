В пятницу, 20 ноября, в комитете избирателей Украины (КИУ) заявили, что депутатами облсоветов на прошедших 25 октября местных выборах стал 31 парламентарий, но народные избранники не торопятся слагать свой мандат.



Об этом сообщает со ссылкой на аналитика КИУ Дениса Рыбачка агентство "Интерфакс-Украина".



Отмечается, что 50 народных депутатов баллотировались на местных выборах, преимущественно в областные советы.



"Мы проанализировали, сколько таких депутатов победили. По данным Комитета избирателей, 31 народный депутат победил на выборах в областные советы", - говорит Рыбачок.

Так, больше всего избрано в Волынский облсовет – пять нардепов (все – выдвиженцы партии "За майбутнє"), четыре – в Хмельницкий, по три – во Львовский, Винницкий и Одесский облсоветы.

Аналитик заметил, что по закону, нельзя одновременно работать в двух советах и иметь два представительских мандата. Однако по прогнозам КИУ, можно быть уверенным на 99,9%, что ситуация с количеством народных депутатов в парламенте не изменится.

По мнению аналитика, парламентарии не променяют свой депутатский мандат в Верховной Раде. Они уже готовят заявления и отказываются от должностей в облсоветах, полученных на местных выборах. Вместо них местными депутатами станут следующие по списку избиратели.

"Мы расцениваем такие действия, в первую очередь, как обман избирателей и способ манипулировать мнением граждан", - подвел итог Рыбачок, добавив, что это традиционная схема получения большего количества голосов для партий.

Он советует разработать "законодательные предохранители", чтобы в будущем избежать такой ситуации.



Ранее "Страна" сообщала, что в четырех областях Украины пройдут повторные местные выборы. Они пройдут уже в 2021 году.



Также напомним, что ЦИК обновила данные по явке на выборах мэров. Так, явка на выборах мэров городов составила почти 11%.