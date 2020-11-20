Президент Александр Лукашенко заявил, что для Беларуси не так страшен коронавирус, как снижение рождаемости. В связи с этим Бацька призвал белорусок рожать по трое детей.

Такое заявление он сделал в пятницу, 20 ноября, во время встречи с работниками предприятия "Гомсельмаш", как передает БелТа.

"Если каждая женщина не родит двоих-троих, будет как в Европе, России, Украине, которая за год почти 200 000 потеряла, где идет падение населения. Жить некому будет через полвека", - заявил Лукашенко

Он добавил, что в Беларуси уже были приняты меры для оказания поддержки мерам по повышению рождаемости, а также для тех семей, которые воспитывают детей. По словам Лукашенко, программа семейного капитала уже смогла позитивно себя зарекомендовать.

"Уверен, что программа данная останется навсегда. Но вы только рожайте, ради Бога. Мы будет стараться находить по 10 тысяч долларов на каждого ребеночка после рождения двоих детей. Это же главное. Если детей не будет, то не будет и рабочих. И уже никакое образование не нужно", - добавил Лукашенко.

Ранее "Страна" писала о том, что Лукашенко заявил о готовности передать до 80% своих полномочий правительству и парламенту.

Также мы сообщали, что Лукашенко хотел провести перевыборы в Беларуси, но его отговорил Путин.