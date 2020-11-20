Куб из строительных лесов с фотографиями времен Майдана внутри - так сейчас выглядит строительство скандально известного мемориала Небесной Сотни, руководству которого инкриминируют миллионные хищения.

Корреспонденты "Страны" посетили предполагаемое место строительства на аллее Небесной Сотни. На видео - современный вид мемориала "Небесной сотни". На его месте соорудили куб из строительных лесов. Внутри куба развесили фотографии времен Евромайдана, а также установили колонки, через которые транслируют рассказы участников протестов.

На полу установили план территории, которая отведена под мемориал. По сути, кроме куба ничего нет. Разбросан строительный мусор. По территории гуляет бездомный, его видно на видео.

Ранее стройку загородили забором, но сегодня его не было.

"Страна" сделала фотографии того, что происходит на стройке, под которую еще при Порошенко выделили более ста миллионов гривен, но не сделали буквально ничего.

Никаких строительных работ не ведется и сейчас.

Как сообщала "Страна", за два дня до седьмой годовщины Евромайдана силовики нагрянули с обысками в Музей Революции Достоинства.

Позже стало известно, что обыски проводятся из-за хищения суммы в более чем 100 миллионов гривен, которые были потрачены на строительство Мемориала, хотя сами работы не проводились.

В свое оправдание руководство Музея, а также его тогдашний куратор, а ныне нардеп от партии Порошенко Владимир Вятрович, заявляют, что работы не проводились из-за того, что на землю был наложен арест решением суда.

В тоже время, источники в следственных органах отмечают, что деньги были выделены еще в январе 2019 года, а решение суда было только 20 июня 2019 года. Но все это время работы не велись, хотя аванс на сумму более 100 миллионов гривен уже был выделен и потрачен.

Подробнее о ситуации со строительством Мемориала читайте здесь.