Близкое к демократам американское издание The Washington Post посвятило Украине редакционную колонку. В ней говорится, что Владимир Зеленский попал в сложное положение, и Украина может лишиться денег МВФ. И спасти положение сможет только новый президент Байден.

Материал называется "Антикоррупционная политика Украины застопорилась. Байден поможет ее перезапустить".

Издание напоминает, что Зеленский правильно сделал, что одним из первых поздравил Байдена с победой на выборах. Поскольку Джо - "один из лучших друзей Украины", который был в Киеве пять раз и неизменно поддерживал Украину.

"Зеленскому сейчас эта поддержка нужна как никогда", - многозначительно пишет WP. И напоминает, что имидж украинского президента, который победил на лозунгах борьбы с коррупцией, портят решения Конституционного суда, который отменил "ключевые реформы" (то есть - обнулил полномочия антикоррупционных органов, контролируемых Западом).

Но в вину Зеленскому историю с КСУ, как видно из колонки, журналисты не ставят. Хотя и пишут, что президент "запутался в поиске ответа на судебное решение".

А вот лично его ошибкой издание считает "давление на уважаемого главу центробанка" - речь о снятии главы НБУ Якова Смолия.

И теперь, как бы по совокупности обстоятельств, МВФ тянет с новым траншем для Украины.

"В общем украинскому лидеру может понадобиться некоторая помощь - и будущий президент США в силах ее оказать", - заявляет WP.

Газета напоминает, что именно Байден требовал у Киева в свое время уволить "нечестного прокурора" - речь о Викторе Шокине. И дело тут, мол, вовсе не в том, что Шокин открыл дело на компанию "Бурисма", где работал сын Байдена.

"Его требование уволить нечестного прокурора было превращено в ложное утверждение о том, что тогдашний вице-президент пытался защитить компанию, которая наняла его сына в качестве члена правления", - пишет издание.

Далее Washington Post перечисляет три шага, которые мог бы сделать Байден, "чтобы укрепить позиции Зеленского".

1. Один из них - подготовить санкции против судей Конституционного суда, которые причастны к "ошибочным" решениям. Это можно сделать в рамках "закона Магнитского", который предусматривает запрет на выдачу виз и замораживание активов.

2. "Департамент юстиции Байдена может также возобновить возбуждение уголовных дел о коррупции против ключевых украинских олигархов, включая Дмитрия Фирташа и Игоря Коломойского, которые сыграли важную роль в блокировании реформ и продвижении интересов России в Украине", - пишет газета.

3. Также Байден должен исправить "мстительное упущение" Трампа и пригласить Зеленского с визитом в Вашингтон, считают американские журналисты.