Министр здравоохранения Максим Степанов утверждает, что информация о смерти больного Covid-19 в Белой Церкви, который отдал свой кислород сыну и умер, не соответствуют действительности.

Об этом министр сообщил на брифинге в пятницу, 20 ноября.

"Несколько дней назад было сообщение одной из волонтеров в социальных сетях, что якобы в 3-й городской больнице Белой Церкви находились отец и сын, больные Covid-19, и отец в связи с тем, что нет кислорода, отдал свой кислород сыну, а сам умер. Мы проверили данные с 1 ноября - даже не было такого случая, чтобы отец и сын находились в больнице, и отец умер", - заверил Максим Степанов.

Отмечается, что в Минздраве признают, что в медицинской сфере есть проблемы, но министр заявил, что такая история, как описана в соцсети и СМИ, сейчас невозможна.







Речь министра о данной ситуации с 08:00.

Волонтер, которая первой распространила эту историю, также признала, что не проверила информацию.

Сама волонтер Дана Яровая признала, что не проверяла информацию, которую опубликовала - мол, она просто поверила женщине, которая ей сообщила якобы о смерти ее мужа после того, как он пожертвовал свой кислород сыну.









Ранее "Страна" сообщала, что власти Киевской области опровергли смерть пациента, который отдал свой кислород сыну. Так, уточняется, что информацию о смерти такого пациента опровергла главный врач больницы в Белой Церкви.



Также напомним, почему в больницах Украины участились ковид-трагедии.