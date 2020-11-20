Генпрокурор Ирина Венедиктова отчиталась о ходе расследования преступлений на Майдане. Ее заявление распространено в официальных аккаунтах Офиса генпрокурора.

"7 лет от начала Евромайдана - общество заждалось справедливости и органы правопорядка работают над тем, чтобы правда восторжествовала. Борьба за достоинство и свободу изменила историю и страну, а цена революционных преобразований очень высока. Погибли 78 гражданских лиц и 13 правоохранителей. В противостоянии в целом пострадало более 2 500 человек, из них более 2 000 признаны потерпевшими по уголовным производствам.

Сейчас прокуроры Департамента по делам Майдана Офиса Генпрокурора осуществляют процессуальное руководство по досудебным расследованиям в 60 уголовных производствах, охватывающих более 4 300 эпизодов правонарушений. Также в судах первой инстанции обеспечивается поддержание публичного обвинения в 86 судебных делах в отношении 176 человек.

С начала года под процессуальным руководством прокуроров Департамента сообщено о подозрении 37 лицам, в частности, на момент совершения инкриминируемых им преступлений: 26 правоохранителям, в числе которых 2 прокуроры и 10 следователей; 3 судьям; 8 гражданским лицам.

В том числе, по ходатайству прокуроров избраны меры пресечения в виде содержания под стражей бывшим президенту Украины по подозрению в узурпации власти и председателю Службы безопасности Украины, министру обороны Украины и министру внутренних дел Украины, которым инкриминируется организация в период с 18 по 20 февраля 2014 года умышленных убийств, покушений на убийства участников массовых акций протеста в центре Киева и совершение террористического акта.

Мы движемся к результатам расследования трагических эпизодов Революции Достоинства и событий и обстоятельств, повлекших и сопровождали массовые протесты, несмотря на любые преграды и критику", - заявила Ирина Венедиктова.

Ранее "Страна" информировала, что Венедиктова ожидает приговор по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова до конца года.

Еще напомним, что генпрокурор Венедиктова в октябре заработала 108 000 гривен.