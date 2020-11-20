Послы стран "Большой семерки" ("G7") в Украине в ходе онлайн-встречи с президентом Владимиром Зеленским обсудили необходимость обеспечить честный отбор судей Конституционного суда.

Об этом говорится в заявлении послов стран G7, обнародованном в пятницу, 20 ноября в Twitter.

"Вчера послы стран G7 встретились с президентом Зеленским и подтвердили настоятельную необходимость широко поддерживаемых действий, направленных на преодоление негативных последствий недавних решений КСУ и избежание дальнейшего отката назад украинских антикоррупционных реформ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "обе стороны сошлись на необходимости обеспечить честный и прозрачный отбор судей КСУ".

"Это историческая возможность добиться проведения такой судебной реформы, которая соответствует ожиданиям украинского народа", - отмечается в сообщении.

Отметим, что сейчас Конституционный суд укомплектован почти полностью - 15 человек из 18.

Нет лишь трех судей. Одного из которых выберут на съезде судей в начале декабря. А еще двух других должна назначить Рада.

Какое отношение послы и сам Зеленский имеют к отбору этих судей - непонятно. Если речь идет о законопроекте по увольнению всех судей КСУ решением Рады, который подал Зеленский, то он противоречит Конституции и не имеет поддержки в самом парламенте.

Напомним, 27 октября Конституционный суд признал незаконным электронное декларирование и лишил полномочий НАПК.

После чего президент Украины внес в Раду проект закона с требованием уволить всех судей КСЕ.

Также мы писали, что Евросоюзе призвали Зеленского как можно скорее повернуть вспять решение КСУ по декларациям.