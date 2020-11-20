Президент России Владимир Путин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения и поблагодарил его за то, что он делает для страны.

Об этом пишет РИА Новости.

Патриарху 20 ноября исполняется 74 года. Президент вручил ему букет белых роз.

"Перед тем как мы перейдем к совсем рабочей части, хотел бы обратить внимание на то, что наша сегодняшняя встреча совпадает с вашим днем рождения. Хочу вас сердечно, от души поздравить с этим и пожелать вам здоровья, пожелать вам успехов на благо России и поблагодарить вас за то, что вы делаете для страны", - сказал Путин.

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