"Укрпочта" спародировала эскиз большого Государственного герба Украины с казаком, архангелом и львом.

Так, в пятницу, 20 ноября, компания обновила фото своего профиля на своей странице в Facebook.

На фото изображен коллаж по эскизу большого герба Украины, в центр помещена эмблема компании и почтовый ящик. Стилистическое изображение ангела - почтальона расположено слева, а справ на него смотрит почтовый же голубь.

Однако, "новинка" просуществовала недолго, вскоре "Укрпочта" снова обновила профиль и поставила изображение со своей эмблемой.

Напомним, 19 ноября, организационный комитет по подготовке и проведению конкурса на лучший эскиз большого Государственного герба Украины определил победителей конкурса.

Также мы писали, что победитель конкурса эскизов на большой герб Украины Алексей Кохан получит вознаграждение в размере 100 тысяч гривен.