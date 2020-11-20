В Украине из-за эпидемии коронавируса в МВД считают правильным ввести полный локдаун минимум на три недели.



Об этом сообщает со ссылкой на заместителя Арсена Авакова Антона Геращенко издание "ZIK".

По его словам, карантин выходного дня - это "полумера". А правильное решение решение - наработать пакет поддержки бизнеса и пойти на короткий, трехнедельный локдаун.

Свою позицию замминистра аргументировал данными, которые получило руководство МВД на встрече с известным инфекционистом Ольгой Голубовской: "Состоялась встреча министра внутренних дел с известным инфекционистом госпожой Голубовской, четко и ясно сказавшей, что карантин, который продлится менее трех недель, не будет иметь никакого влияния на распространение коронавируса. Необходимо, чтобы была разорвана цепь развития заболеваемости. Фактически вирус передается от человека к человеку. И если продолжает работать общественный транспорт, если мы закрываем места с повышенным скоплением людей только на выходные, а в другие дни они работают, то цепь вируса не останавливается".

Если же локдауна не будет, то Геращенко прогнозирует рост количества заболевших Covid-19 до 25-30 000 человек в день.



Ранее "Страна" сообщала, что в Украине за сутки заразились более 14 000 украинцев. Всего за все время пандемии в Украине заболело 598 085 человек, из них 274 324 выздоровели, умерли от коронавируса 10 598 жителей нашей страны.



Также напомним, что мэр Ивано-Франковска заявил о подготовке Кабмином введения полного локдауна в Украине. По его словам, жесткая позиция правительства по соблюдению "карантина выходного дня" является подготовкой к введению полного локдауна в стране.