В Киеве за минувшие сутки, 19 ноября, выявлен еще 1 391 заболевший коронавирусом. Среди заболевших - рекордное количество медиков - 64. Подтвержденных случаев заболевания в столице сегодня уже 56 594 с начала эпидемии. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в соцсети.

Также он уточнил категории заболевших:

832 женщины в возрасте от 18 до 91 лет





462 мужчины в возрасте от 18 до 87 лет





48 девочек от 1 месяца до 17 лет





49 мальчиков от 2 месяцев до 16 лет

Также стало известно, что за сутки в Киеве от коронавируса скончались 33 человека. Всего Covid-19 унес жизни 1 080 киевлян.

За минувшие сутки в больницы столицы госпитализировали 84 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели 376 человек. Всего коронавирус преодолели 20 391 житель Киева.



Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 185, в Деснянском - 184 и в Днепровском районе - 165 случаев.

Сегодня в стационарах медучреждений города лечатся 1 966 больных коронавирусом. Из них 24 ребенка. В тяжелом состоянии находятся 730 пациентов. Кислородную поддержку получают 1 035 человек. Под аппаратами ИВЛ - 35 больных.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине новый антирекорд по заболеванию Covid-19 - за сутки заразились более 14 тысяч украинцев.

Также мы сообщали, что Минздрав назвал регионы-лидеры по суточному приросту больных коронавирусом.