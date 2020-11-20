С субботы, 21 ноября, украинцев начнут штрафовать за появление в общественных местах без маски, поскольку вступает в силу закон №1000-IX, опубликованный сегодня в "Голосе Украины".

Согласно документу, он вступает в действие на следующий день после опубликования.

Закон дополняет статью 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях частью второй, которая предусматривает наложение штрафа от 10 (170 грн) до 15 (255 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты - респираторов или защитных масок, в частности изготовленных самостоятельно.

Кроме того, в законе прописано, что маски должны закрывать нос и рот.

Ранее "Страна" писала о том, что Малюська заявил, что обжаловать в суде штраф за отсутствие маски выйдет дороже, чем заплатить его.

Также мы сообщали, что украинцев не будут штрафовать за отказ носить маску на улице.