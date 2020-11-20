После заявления об отставке главы Минобороны Армении, министр труда и по социальным вопросам Заруи Батоян также уволена со своей должности.



Об этом сообщает армянское издание Спутник Армении.

Так, на этот пост будет назначен советник премьер-министра Армении на общественных началах, экономист Месроп Аракелян.

По данным издания, новым министром чрезвычайных ситуаций республики станет командующий 5-м армейским корпусом Андраник Пилоян.

Отмечается, что еще до войны в Карабахе к работе Заруи Батоян было много претензий. А во время войны недовольство усугубилось настолько, что даже омбудсмен Арман Татоян был вынужден публично их озвучить.

Напомним, что заявления об отставках поступают на фоне политического кризиса в Армении, связанного с вооруженным конфликтом в Нагорном Карабахе, который продолжался с 27 сентября по 9 ноября.



Также "Страна" сообщала, что в парламенте Армении оппозиция требует отмены военного положения и отставки Пашиняна, который между тем не собирается покидать свою должность.