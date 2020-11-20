В Московском театре им. Романа Виктюка состоялась церемония прощания с известным артистом, который скончался 17 ноября из-за острой закупорки кровеносного сосуда тромбом. Такая официальная причина смерти, однако долгое время Роман Виктюк мучался от рака и перед смертью попал в реанимацию с коронавирусом.

После траурной церемонии гроб с телом Романа Григорьевича перевезут во Львов. Он будет похоронен на Лычаковском кладбище в семейном склепе вместе с родителями, как и завещал.

"Страна" собрала всю информацию о том, как Романа Виктюка провожали в последний путь.

Как прощались с Виктюком

Романа Виктюка не стало в возрасте 84 лет. В пятницу, 20 ноября с ним прощались в Москве. В Театре его имени на улице Стромынке с артистом прощались в отведенное время - с 11:00 до 15:00.

Церемония прощания была открытой - проститься с ним пришли десятки людей. Их просили соблюдать дистанцию и все меры по профилактике распространения Covid-19. Все гости были в защитных масках и перчатках.

Гроб с телом Виктюка закрыт стеклянной крышкой

Судя по снимкам, которые публикует Telegram-канал РИА "Новости", гроб с телом вынесли на основную сцену театра. Его практически полностью укрывают цветы и венки от друзей, коллег и организаций.

Над сценой расположили большой экран, на котором фотографии маэстро сменяли одна другую. Как пишет ТАСС, на церемонии прощания выступил глава московского департамента культуры Александр Кибовский. "Мы все понесли тяжелейшую утрату. Ушел из жизни очень яркий человек, который даже по меркам нашего театрального мира представлял собой особую величину", - заявил он.

Как сообщает starhit, на траурной церемонии можно было увидеть Ирину Апексимову, Максима Аверина, Алексея Бородина, Алексея Бородина и Сергея Маковецкого.

"Когда такие люди уходят, кажется, что смысл нашей жизни сужается", - сказал со сцены режиссер Алексей Бородин.

"Вы всегда понимали зрителей стенографистов. Возникало сбившиеся дыхание, ровная интонация. Когда нам очень нравилось - вы замолкали. В этом во всем страсть, безумие, любовь, тишина", - эмоционально выступил со сцены актер Сергей Маковецкий.

На входе в театр Виктюка выстроилась очередь из желающих проститься с режиссером.

Многие люди оставляют цветы у театра, чтобы выразить почтение гению.

Как пишет "КоммерсантЪ", на входе в театр дежурят полицейские. Люди заходят в театр и поднимаются в главный зал, где звучит траурная музыка.

Тело Виктюка прикрыто стеклянной крышкой. Фото: Глеб Щелкунов/Коммерсантъ

Свои телеграммы в адрес близких и коллег Виктюка ранее направили президент России Владимир Путин, коллектив Театра Оперетты, коллектив РАМТ, директор театра "Ленком" Марк Варшавер и другие.

Многие артисты делятся своей скорбью в социальной сети. "Виктюк Роман Григорьевич. Мастер и учитель, гений, ядерный реактор энергии, юмора и таланта. Спасибо Вам - в конце 80-х на репетициях "Федры" (театр на Таганке) поверили в меня и поделились этой верой со мной. Хулиган от театра, выплеснувший свой мир на сцены, Москвы, Питера, Киева, многих других городов. "Есть страна живых, есть страна мертвых, мост между ними - любовь!". Сколько раз с 1986 года слышал я эту фразу от Вас. Влюбленный в Его Величество Театр, в артистов, в спектакли, которые ставил, "дедушка", как он сам себя называл, был настоящий гениальный... псих. Ваши репетиции были отдельными спектаклями, Вас пародировали влюбленные в Вас артисты еще долго, после премьеры, поставленного Вами спектакля... А сколько актерских имен вы открыли, я - в их числе. Спасибо, Мастер, Учитель, царствие вам Небесное", - написал Дмитрий Певцов.

Российский актер театра и кино, режиссер-постановщик Максим Виторган высказался не менее трогательно: "Человек, который одним спектаклем сделал не только театр, а весь мир для меня в два раза шире. Мы все сходили с ума по "Служанкам". Мы не видели ничего подобного до. В своей небогатой юности он, приходя в гости, воровал книги. Об этом все знали и принимали. Ему нужно. В нем прорастает. Он хулиган. Он вулкан. Незатухающий. Он свобода".

Где похоронят режиссера

Знаменитого режиссера похоронят на следующей неделе во Львове, на Лычаковском кладбище.

После прощания в Москве гроб с телом отправят в Украину - во Львов. На следующей неделе, 23 ноября, запланировано прощание с Виктюком и похорон.

Москвичи провожали гроб с телом Романа Виктюка под громкие аплодисменты, свист и крики "Браво!", "Спасибо!". Скриншот прямой трансляции Радио Sputnik

Прощальная церемония во Львове начнется 23 ноября с дома творца, который на площади Галицкой, 7, в 9:00.

В 10:00 с Романом Виктюком будут прощаться в Первом театре (ул. Гнатюка, 11), в 12:00 состоится гражданская панахида.

После этого тело режиссера перенесут в Церковь святого Андрея (пл. Соборная, 3-А), где осуществят молитвенный чин. Похоронят Романа Виктюка в 15:00 на Лычаковском кладбище, сообщила пресс-служба Львовской ОГА.

Националисты поглумились над смертью Виктюка, обвинив его главным образом в том, что он жил и работал в России. Подробности о высказываниях представителей "партии войны" смотри в выпуске "Ясно.Понятно" с Олесей Медведевой.

Ранее "Страна" собрала высказывания режиссера из разных интервью о войне на Донбассе, Владимире Путине, его отношениях с властью. Роман Виктюк верил в жизнь после смерти. Он говорил, что есть продолжение, а душа возвращается, если на земле есть душа, ей родственная, исполненная той же радости, того же постижения мира в благоговении.