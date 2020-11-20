Председатель жюри присудил первое место проекту Большого герба Украины своей же работе, в создании которой в свое время принимал участие.

Об этом сообщает экс-нардеп Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook.

"Как оказалось вчера, наши чиновники без кумовства, договорняков и коррупции даже большой государственный герб утвердить не могут! Первое, второе и третье места на конкурсе присудили проектам Алексея Кохана и Ивана Турецкого. Оба являются соавторами малого герба Украины вместе с Андреем Гречило", - пишет Мосийчук.

По его словам, Андрей Богданович Гречило, который сейчас является председателем жюри нынешнего конкурса, был консультантом Алексея Кохана при создании им проекта герба на конкурс 1997 года.

"Именно этот же проект без изменений подан и на конкурс 2020. То есть фактически председатель жюри присудил первое место своему же проекту, в создании которого в свое время принимал участие. А второе и третье - другому своему соавтору, а заодно куму и бизнес-партнеру Ивану Турецкому", - добавил Мосийчук.

Напомним, вчера стало известно о том, что определили эскиз для большого Государственного герба Украины.

Также отметим, что победитель конкурса на Большой герб Украины получит 100 тысяч гривен.