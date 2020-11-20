Накануне второго тура голосования за кандидатов в мэры, в Ужгороде разоблачена и блокирована схема подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

"По предварительной версии следствия, организовал подкуп житель областного центра. Злоумышленник привлек к махинации председателя правления одного из ОСМД для сбора подписей избирателей, предлагая 500 грн за каждый голос", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 160 Уголовного кодекса Украины, правоохранители задержали фигуранта, согласно ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, при передаче средств за подкуп нескольких десятков человек.

Также СБУ проверяет информацию о существовании так называемой "сетки" в пользу этого кандидата в других районах города. Продолжаются первоочередные следственные действия.

Напомним, Ужгород - это еще один областной центр (кроме Полтавы), где победить может кандидат от "Слуги народа".

Во втором туре (22 ноября) здесь сразятся самовыдвиженец-мэр Богдан Андреев и Виктор Щадей от "Слуги народа". У обоих кандидатов по экзитполам в районе 21-22% с перевесом в пользу Андреева.

Богдан Андреев - действующий мэр Ужгорода. Был членом "Партии регионов" и "Видрождення".

На выборах 2019 года шел в Раду по спискам партии "Оппозиционный блок" под номером 7, но партия набрала 3% голосов и не прошла в Раду.

Виктор Щадей был и.о. мэра Ужгорода, секретарем Ужгородского городского совета, советником главы Закарпатской ОГА и главредом местной газеты.

Ранее "Страна" писала о том, что в воскресенье, 22 ноября, второй тур выборов пройдет в 11 городах и публиковали полный список.

Также мы сообщали, что Харьковский суд вновь отменил протокол ТИК по результатам выборов в горсовет.