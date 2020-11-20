Местный депутат Никита Юферев в Петербурге порвал портрет президента России Владимира Путина, который вывесили вместо портрета поэта Александра Пушкина.

Так, депутат опубликовал фото порванного портрета и объяснил, почему так сделал, на своей странице в Фейсбуке.

"Сегодня очередное заседание совета МО Смольнинское. Опять Администрация повесила портрет Путина. При этом портрет Пушкина исчез из зала заседаний. Пришлось принять меры депутатского реагирования", - написал Юферев.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в свою очередь прокомментировал поступок депутата.

Дмитрий Песков заявил, что в Кремле "вряд ли могут позитивно оценивать" такой поступок. "Это все-таки наш президент, и это плохо, вот так себя вести и так поступать", - сказал пресс-секретарь Путина.

По его словам, решить этот инцидент можно было бы следующим образом: "Вывесить (портреты) и Путина, и Пушкина, и успокоиться на этом".

Ранее мы писали, что Юрий Павленко (Хорт) порвал портрет экс-президента Украины Петра Порошенко.

С 8 декабря 2014 года Павленко находится под арестом. Активисту инкриминировали ст. 296 УК - "хулиганство". Однако потом его выпустили из-под стражи.