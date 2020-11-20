Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине есть холодильные установки для качественного хранения вакцины от Covid-19 и призвал украинцев соблюдать установленные карантинные меры.



Об этом он сообщил на брифинге в пятницу, 20 ноября.

Так, во время своего обращения министр заметил, что мир не придумал другого пути остановки эпидемии, чем соблюдение правил противоэпидемических мер.



"Болезнь передается от одного человека к другому. Она не передается иным способом, только если есть соответствующий контакт. Поэтому остановка распространения болезни может быть единственным путем. Это разрыв этой цепи передачи вируса", - отметил министр.

Так же он подчеркнул, что очень важно выполнение тех противоэпидемических мер, которые установлены в государстве, в частности - карантина выходного дня.

"Это вопрос самосохранения нас, украинцев, чтобы нас не становилось меньше, чтобы мы действительно победили этот Covid-19. Очень важно сейчас и выполнение именно карантина выходного дня. Мы уверены, мы опираемся на мнение наших эпидемиологов, которые являются профессионалами, которые всю свою жизнь посвятили именно борьбе с эпидемиями, вспышками разных инфекционных болезней. И это наше мнение, в котором мы уверены: если мы будем соблюдать эти правила, мы сможем остановить распространение болезни теми ураганными темпами, которые есть", - отметил глава Минздрава.







Ранее "Страна" сообщала, что Украина хочет купить вакцину от коронавируса почти для половины населения. Так, в украинском бюджете на 2021 год заложено 2,6 млрд грн на ее приобретение.



Также напомним, что каждый пятый украинец получит американскую вакцину от коронавируса бесплатно. Это означает, что около 4 миллионов граждан смогут вакцинироваться в первой половине 2021 года за счет международных партнеров и правительств других стран.