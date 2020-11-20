Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, которую Зеленский во второй раз пообещал уволить в случае отсутствия серьезных результатов ее работы до конца 2020 года, категорически отказывается уходить в отставку.



Об этом сообщает со ссылкой на информированный источник издание "Украинские новости".



"Она отказалась уходить в отставку. Это ее позиция", - отмечает источник.

Так, она намерена оставаться на своей должности, несмотря на то, что президент Владимир Зеленский дал ей срок до конца года показать результаты работы.

Так же источник сообщил, что в Офисе президента уже ищут кандидата на замену генпрокурора.

"Рассматривали кандидатуру Смирнова (Андрей Смирнов, замглавы ОП - Ред.), но у него нет поддержки в парламенте", - добавил собеседник.



Ирина Венедиктова назначена Генеральным прокурором с 17 марта 2020 года. За её кандидатуру проголосовало 269 народных депутатов.



Ранее "Страна" сообщала, что в Офисе президента опровергают слух о сборе голосов под отставку генпрокурора Венедиктовой. По одной из версий этот слух распространяет сама Венедиктова, чтобы представить себя жертвой интриг Ермака и заручиться поддержкой западных посольств.



Также напомним, что Венедиктова, после угроз Зеленского ее уволить, провела уже второе совещание по борьбе с коррупцией.