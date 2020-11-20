Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что на 24-25 декабря планируется инаугурация новоизбранного главы государства Майи Санду. Также пока еще действующий президент считает, что в целом между ним и новым молдавским лидером должен быть диалог, передает Sputnik Молдова.

Додон также обратил внимание на то, что до конца своего мандата в качестве президента не намерен подавать в отставку, а также заявил, что не претендует на пост премьера.

Также стало известно, что Игорь Додон досрочно предоставил Майе Санду государственную охрану.

Напомним, президентские выборы в Молдове прошли в воскресенье, 15 ноября, на них была зафиксирована рекордно высокая явка избирателей - 53%. Майя Санду считается прозападным кандидатом и выступает за сближение с Румынией.

Победителя президентских выборов в Молдове в понедельник, 16 ноября, поздравил и президент Украины Владимир Зеленский.

Также "Страна" разбиралась, что означает победа Санду на выборах президента Молдовы и какие последствия ждут Украину.