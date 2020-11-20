В пятницу, 20 ноября, в Минске проходит церемония прощания и похороны 31-летнего сторонника оппозиции Романа Бондаренко, которого избили до смерти в столице Беларуси.

Соответствующее видео публикует Telegram-канал РИА Новости.

Судя по видео, на церемонии собрались несколько сотен человек. Проститься с Романом Бондаренко пришли семьи с детьми. Церемония прощания проходит в Храме Воскресения Христова.

Напомним, 31-летний Роман Бондаренко был увезен людьми в гражданском, снимавшими символику оппозиции, а после доставлен избитым в реанимационное отделение больницы скорой медицинской помощи 12 ноября. Другие свидетели утверждают, что погибшего увезли на микроавтобусе в неизвестном направлении, а потом он уже оказался в больнице.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что смерть Бондаренко не нужна была власти, и призвал не делать политику на гибели людей.

На трагедию отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины и в Европейском Союзе. "Убийцы должны быть непременно наказаны, а те, кто их покрывает, осуждены всем демократическим миром. Искренние соболезнования родным и близким Романа ", - говорится в сообщении украинского МИД.

В Минске начали возвели мемориалы в память о погибшем. В ответ на это Александр Лукашенко потребовал навести порядок в Минске и убрать стихийные мемориалы.