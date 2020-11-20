Тело одного погибшего горняка извлекли из-под завалов в донецкой шахте имени Александра Скочинского, где 17 ноября произошел пожар, а затем прогремел взрыв. Судьба четверых заблокированных под землей шахтеров оставалась неизвестной. Троих из них продолжают искать.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на оккупационную администрацию ОРДО.

Уточняется, что погибшего горняка нашли в 01:45 20 ноября во время спасательной операции в лаве.

Напомним, в оккупированном Донецке в 05:00 17 ноября на шахте произошел взрыв и пожар. На момент аварии под землей находилось 26 рабочих. 22 из них подняли на поверхность, трое из спасенных пострадали.

В администрации так называемой "ДНР" сообщали о невозможности спасательных работ под землей в течение более чем двух суток из-за высокой загазованности выработки.

Ранее "Страна" писала о том, что шахтеры в Кривом Роге завершили забастовку, после чего предприятие подало на них в суд.



Также мы сообщали, что горняки шахты "Горская" у линии разграничения на Донбассе отказываются подниматься на поверхность.