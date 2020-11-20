В США в штате Калифорния вводят комендантский час из-за увеличения числа новых случаев коронавируса. Ограничения продлятся месяц и будут действовать уже с субботы, 21 ноября.

Об этом сообщил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в Twitter.

"Из-за участившихся случаев Covid-19 Калифорния вводит ограниченный комендантский час", - написал он.

Губернатор добавил, что с 21 ноября с 22:00 до 05:00 будут запрещены любые виды деятельности, не имеющие стратегического значения, а также собрания граждан. Комендантский час введут в 41 округе, которые входят в "фиолетовую" зону ограничений, где проживает почти 94% населения штата.

Ранее мы писали, что Черногория закрывается на локдаун. Во всей стране будет действовать комендантский час.

Также рассказывали, что в Австрии продлили комендантский час до конца ноября и обязали магазины закрываться в 19:00.