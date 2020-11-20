Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Карабахский конфликт остался позади.

Такое мнение он высказал в своем обращении к народу в пятницу, 20 ноября, передает РИА "Новости".

"Итак, армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт остается позади, это отмечают и международные эксперты. Азербайджан, добившись блестящей победы на поле боя, добился своего и на политической арене", - завил азербайджанский лидер.

По его словам, разминирование в Карабахе, который покинули 65 тысяч армянских беженцев, займет время, после этого Азербайджан начнет инфраструктурные проекты. Также Алиев аявил, что готов к нормальным отношениям с Арменией, если к власти там придут "здоровые силы". А трехсторонние договоренности по Карабаху полностью отвечают интересам Азербайджана.

Напомним, 9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Ранее "Страна" писала о том, что армия Азербайджана заняла город Агдам.

Также мы сообщали, что Алиев исключил возможность особого статуса для Нагорного Карабаха.