В театре прощаются с Романом Виктюком. Фото: РИА "Новости"

В пятницу, 20 ноября, в Москве в стенах театра украинского и российского театрального режиссера Романа Виктюка проходит церемония прощания с ним. Мастер скончался в Москве три дня назад.

Фото с трагической церемонии публикует Telegram-канал РИА "Новости".

На снимках видно, что гроб с телом расположен на основной сцене театра, практически полностью уставленной венками от друзей, коллег, организаций.

На большом экране над сценой одна за одной сменяют друг друга фотографии Виктюка.

Появились фото церемонии прощания с Романом Виктюком. Фото: РИА Новости

Появились фото церемонии прощания с Романом Виктюком. Фото: РИА Новости

Напомним, Роман Виктюк - народный артист Украины и России, режиссер. Самый известный его спектакль, "Служанки", он поставил на сцене театра "Сатирикон" в 1988 году. Основал Театр Романа Виктюка. О его смерти стало известно во вторник, 17 ноября.

Причиной смерти артиста стала тромбоэмболия.

Похоронят Виктюка в семейном склепе на Лычаковском кладбище во Львове. В этом городе артист родился.

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