В пятницу, 20 ноября, в Москве в стенах театра украинского и российского театрального режиссера Романа Виктюка проходит церемония прощания с ним. Мастер скончался в Москве три дня назад.

Фото с трагической церемонии публикует Telegram-канал РИА "Новости".

На снимках видно, что гроб с телом расположен на основной сцене театра, практически полностью уставленной венками от друзей, коллег, организаций.

На большом экране над сценой одна за одной сменяют друг друга фотографии Виктюка.

Напомним, Роман Виктюк - народный артист Украины и России, режиссер. Самый известный его спектакль, "Служанки", он поставил на сцене театра "Сатирикон" в 1988 году. Основал Театр Романа Виктюка. О его смерти стало известно во вторник, 17 ноября.

Причиной смерти артиста стала тромбоэмболия.

Похоронят Виктюка в семейном склепе на Лычаковском кладбище во Львове. В этом городе артист родился.