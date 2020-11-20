Вопрос безопасности профессиональной деятельности журналистов и координации усилий по борьбе с безнаказанностью за совершение преступлений против работников СМИ вынесены на обсуждение представителей региональных управлений Нацполиции и активистов областных организаций НСЖУ.

Об этом сообщается на сайте НСЖУ.

Руководство нового Департамента защиты интересов общества и государства Нацполиции Украины поручило провести такие координационные встречи. Одной из основных функций нового подразделения полиции является защита прав журналистов и противодействие преступлениям, связанным с препятствием их профессиональной деятельности.

В частности, вопрос эффективной коммуникации и дальнейшего сотрудничества между полицейскими и представителями СМИ поднимался во время встреч с руководителями облорганизаций НСЖУ во Львове, Тернополе, Ровно, Хмельницком и Херсоне. Ранее уже состоялись встречи с активом Харьковской, Волынской и Донецкой областей.

С целью защиты работников СМИ Нацполиция создала горячую линию для сообщений о правонарушениях в отношении журналистов - dzisd_media@police.gov.ua.

Сообщения, поступающие на информационную платформу, сразу попадают в департамент, который оперативно сопровождает уголовные производства по правонарушениями, совершенными против журналистов. Эта "горячая линия" позволяет работникам СМИ привлекать дополнительное внимание к заявлениям о препятствовании, с которыми журналисты обращаются в отделы полиции на местах.

В НСЖУ напомнили, что Уголовный кодекс Украины содержит несколько статей, которые защищают безопасность и независимую журналистскую деятельность - это, в частности, ст.171 (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ст.345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста), ст.347- 1 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста), ст.348-1 (Посягательство на жизнь журналиста), ст.349-1 (Захват журналиста как заложника).

Ранее "Страна" писала о том, что в НСЖУ обеспокоены законопроектом о СБУ, который позволит ведомству вмешиваться в работу СМИ.

Также мы сообщали, что НСЖУ и британский фонд "Справедливость для журналистов" вместе будут защищать интересы семьи Шеремета.