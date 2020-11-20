Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил информацию о том, что экс-министр финансов Оксана Маркарова может стать послом Украины в США. При этом он добавил, что к нынешнему послу Владимиру Ельченко претензий не имеется.

Об этом глава МИД написал в Facebook в пятницу, 20 ноября.

"Факты, а не путаные слухи о новом после Украины в США.



1. Нынешний посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко является классиком украинской дипломатии, претензий к его работе нет, но принцип ротации в дипломатии никто не отменял.



2. Кандидатуру нового посла на рассмотрение президента вносит министр иностранных дел. Взвесив все аргументы, я предложил кандидатуру Оксаны Маркаровой", - написал Кулеба.

Он добавил, что процедура ее оформления уже запущена, но занимает некоторое время.

Кулеба также призвал судить о назначении "по подписанному указу президента, а не по публикациями в прессе".

"В случае назначения Украина впервые будет иметь в Вашингтоне посла, которого хорошо знают и в Администрации США, в частности в Госдепе и Министерстве финансов, так и в МВФ. О том, что Маркарову отправляют только выбивать деньги из МВФ - это бред. Важная правда также в том, что Маркарова будет первая в истории госпожа посол Украины в США. Это безусловные плюсы", - добавил министр.

Напомним, Владимир Ельченко является послом Украины в США с 19 декабря 2019 года.

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