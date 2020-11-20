Вчера у Владимира Зеленского был тяжелый день.

Его команда дважды сдала назад по ряду вопросов - после возмущений сторонников Порошенко в соцсетях. А "добили" Зе послы западных держав, которым он пообещал не увольнять директора НАБУ Сытника.

"Страна" разбиралась, за что Офис президента вчера был вынужден оправдываться перед Западом и партией условного Майдана.

"Неправильные" обыски

Первый случай вчера был с Музеем Революции Достоинства. Там 19 ноября прошли обыски СБУ и Нацполиции по делу о хищениях средств на строительстве мемориала Небесной сотни.

Всего исчезло более 100 миллионов гривен. Деньги еще в начале прошлого года (то есть при президентстве Порошенко) ушли подрядчику, но с тех пор никаких работ вообще не производилось. Поэтому силовики пришли как в сам музей, так и домой к его директору Игорю Пошивайло.

Как и следовало ожидать - в соцсетях поднялась "зрада". Зеленского, СБУ и МВД упрекнули в том, что это атака на "ценности Майдана", которую с особым цинизмом провели за два дня до седьмой годовщины "Революции достоинства".

Новость про обыски, в частности, перепостил "Рух опору капітуляції", который готовит на субботу митинг в центре Киева и автопробег к Зеленскому в "Феофанию" - где президент лечится от коронавируса.

"Обыски в Музее Революции Достоинства, вызовы на допросы руководителей Евромайдана и другие карательные акции проходят как раз накануне годовщины Майдана. Это вызов нам всем, это вызов Украине.

Очевидно, российская агентура сознательно дестабилизирует ситуацию в государстве и провоцирует гражданское противостояние. Единственным фактором, способным стабилизировать ситуацию в государстве, является украинский народ. Только активное гражданское общество способно нейтрализовать все московские сценарии и отстранить от власти капитулянтов и предателей", - написали антикапитулянты и призвали собираться 21 ноября на Европейской площади.

То есть стало понятно, что уголовное дело против музея близкие к Порошенко националисты используют как повод собрать побольше сторонников на улице и провести очередную антипрезидентскую акцию.

После этого и других комментариев сторонников Майдана Офис президента осудил обыски.

"Сегодня правоохранители провели обыски в помещении Музея Революции Достоинства. Будем откровенны: такая новость, уже начиная с заголовка, не может не вызывать разных, очень полярных эмоций. В частности, крайне деструктивных.

Но хотим подчеркнуть несколько важных вещей для всех нас - и для тех, кто сегодня возмутился, и для тех, кто насмехался, и для тех, кто просто хочет разобраться, что произошло.

Первое. Не может не вызывать беспокойство тот факт, что следственные действия прошли четко накануне годовщины начала Майдана. Понятно, что этот незаурядный день всегда вызывает эмоции, всегда переживается остро. Для миллионов украинцев до сих пор живы те ощущения, которые были во время Майдана. Поэтому любая неосторожность сейчас может восприниматься как вызов ценностям Майдана или как сознательная игра на общественных противоречиях.

Неужели было обязательно именно сейчас проводить эти обыски, даже если следствие считает их нужными? Понятно, что это точно не способствует общественному согласию в государстве.

А правоохранители должны учитывать и такие вещи, когда нет срочной необходимости для следственных действий", - заявили у Зеленского.

Также у президента призвали органы сделать "юридическое заявление" - то есть, доказать вину музея и его руководства в хищениях.

В этом заявлении, как говорится "прекрасно все". Следователь в Украине лицо процессуально независимое. И, конечно, "вказивки" Офиса президента, когда проводить обыск, а когда нет - это однозначно давление на следствие.

Также в законах нет никакой привязки следственных действий к памятным датам. И, разумеется, обыск нужно проводить как можно быстрее - иначе улики могут уничтожить, вывезти, спрятать. Таким образом заявление ОП еще и юридически странное.

Но, конечно, делалось оно не для законности, а чтобы отмежеваться от критики майдановской публики. Которая, впрочем, вряд ли засчитает прогиб. И тема "музейной зрады" будет одной из центральных на митингах 21 ноября.

Допросы Парубия и других

Вчера СМИ сообщили, что на допрос в ГБР вызвали ряд функционеров предыдущей власти. В списке - нардеп и бывший спикер Рады Андрей Парубий, экс-глава СНБО Александр Турчинов, мэр Киева Виталий Кличко, экс-нардеп Сергей Пашинский, экс-премьер Арсений Яценюк, экс-нардеп Татьяна Чероновол.

Речь идет об уголовном производстве, открытом по иску нардепа Рената Кузьмина - о попытке госпереворота в 2013-2014 годах, которую осуществили руководители Евромайдана.

Основанием стали заявления экс-нардепа Давида Жвании. Он признавался, что вместе с Порошенко, Турчиновым и другими лидерами протестов был членом преступной группы, которая организовала госпереворот.

Парубий подтвердил, что ему пришла такая повестка. "В повестке говорится о событиях на Майдане 2013-2014 годов. Я собираюсь пойти на допрос. Меня уже вызывали на этот понедельник (23 ноября), на 16.00, но мой адвокат им позвонил, и они сказали, что перенесут допрос. Если вызовут еще раз, то пойду", - сообщил нардеп.

При этом сразу после известий о допросе бывший спикер заявил, что болен коронавирусом. То есть в ближайшие недели на допрос пойти не сможет.

Этот скандал разворачивался одновременно с обысками в музее Евромайдана. И обсуждался его сторонниками в том же ключе: власть Зеленского повела открытую атаку на "революционеров".

После вала негативных комментариев от сторонников Парубия и Ко, оправдываться начало подконтрольное Банковой Госбюро расследований. На его сайте вышло сообщение о том, что на допрос, конечно, мы вызывали - но из-за коронавируса следственные действия отменяются.

"Вызовы лиц на допросы в ГБР отменены в связи с распространением эпидемии COVID-19, о чем им заблаговременно сообщено. Информация о политических мотивах вызовов участников Революции Достоинства на допросы в ГБР не соответствует действительности", - отметили в Бюро.

Объяснение, что допрос отменили из-за коронавируса, выглядит откровенно странным. С ковидом в стране ситуация тяжелая не первый день. И, назначая вызов Парубия на 23 ноября, следователи об этом, конечно, знали.

Также никакими решениями властей отмена процессуальных действий не обусловлена: Кабмин или Рада не ограничивали следствие на период пандемии. Значит ли отказ заслушать бывшего спикера, что в этот день ГБР не проведет больше ни одного допроса? Или исключение сделали только для Парубия?

На самом деле объяснение такое же как и с обысками в Музее - власти испугались, что эту тему сторонники Порошенко используют для мобилизации участников на годовщину Майдана, а потому и дали заднюю.

К слову сказать, источники "Страны" в Офисе президента говорят, что в окружении Зеленского рассматривают версию о том, что оба дела (и по музею, и по допросам) активизировались не случайно. И что к этому якобы приложил руку сам Порошенко. Дабы создать "правильную атмосферу" накануне акций 21 ноября.

Клятва на Сытнике

Но не только перед "коллективным Майданом" прогибались у Зеленского вчера. Президент провел онлайн-встречу с послами стран "Большой семерки", которые в последнее время коллективно давят на украинскую власть, выбивая нужные для Запада решения.

Так, именно эти послы в свое время поехали вдогонку за Владимиром прямо в Полтаву, чтобы уговорить его не снимать генпрокурора Рябошапку.

Тогда не получилось. Но сегодня вопрос во многом стоит ребром - Украину перестали финансировать по линии МВФ. Один из камней преткновения - решения Конституционного суда по сносу управляемой Западом антикоррупционной структуры. И снятию одного из ее представителей - главы НАБУ Артема Сытника.

Зеленский вчера поклялся послам, что Сытник останется на своей должности. Хотя КСУ ранее признал незаконным указ о его назначении в НАБУ. Да и вообще он признанный судом коррупционер, что лишает его юридического права занимать свою должность.

Но Зе считает иначе.

"Решение Конституционного Суда не отменяет факта создания и функционирования НАБУ, не ограничивает работу детективов НАБУ и не ставит под сомнение статус НАБУ как правоохранительного органа. Мы гарантируем, что после 16 декабря директор НАБУ будет оставаться на должности", - заявил Зеленский.

На встрече сидел и сам Сытник, который заявил, что "полностью согласен" с такой ситуацией.

Также Зеленский пообещал до конца года вернуть отмененную Конституционным судом уголовную ответственность за незаконное обогащение и начать судебную реформу.

Что это всё означает?

То есть прогибы президента под западно-ориентированную тусовку начали расти в геометрической прогрессии. Что случилось?

Очевидно есть два момента - тактический и стратегический.

Тактический связан с желанием не давать повода накануне акций 21 ноября говорить о новой "зраде".

Стратегический, как уже рассказывала "Страна", связан с попыткой понравиться новой американской администрации, которая утвердится, если Джо Байдена признают официальным победителем на выборах.

Впрочем, Зеленский уже его признал, поздравив одним из первых с победой.

При этом "смотрины" проходит не только Зе, а почти вся украинская элита. Включая Порошенко, который заинтересован в том, чтобы получить поддержку своего старого знакомого и патрона, судя по "пленкам Деркача". И вернуться во власть.

Поэтому сейчас Зеленский готов на многое, чтобы не рассориться на старте с новыми хозяевами Белого дома. Тем более, что Порошенко параллельно лепит из президента "агента Кремля" (используя в том числе и дело с вызовом на допрос Парубия).

Именно поэтому Офис президента старается оперативно отмежеваться от "токсичных", на его взгляд, историй.

Правда, такой подход лишь добавит порохоботам аргументов в пользу слабости президента - и возможности устранить его с должности до истечения полномочий.

А вот сторонники Зеленского от столь явного соглашательства с порошенковской повесткой будут от него только разбегаться.

И даже если убрать Зе путем нового Майдана американцы не дадут, то к следующим выборам у президента останется только одна возможность - исполнить свое обещание и не избираться на второй срок.